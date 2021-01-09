الصحة لمرضى السكري: عليكم تلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة نصيحة هامة إلى مرضى السكري، مشددةً على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إن مرضى السكري معرضون للإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بفيروس كورونا، موضحةً أن اللقاحات المتوفرة حاليًّا هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع حدوث ذلك، ولحماية المرضى وعائلاتهم- بإذن الله.

وأوضحت الصحة، في وقت سابق، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا، داعية إلى التسجيل الفوري حمايةً للأسرة والمجتمع.

وتبدأ الخطوات بتحميل تطبيق صحتي، ثم اختيار لقاح كورونا لملء نموذج الطلب، وبعدها تحديد المستفيد من اللقاح ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة سجل الآن.

