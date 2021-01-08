شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا تبرعوا بدمائهم 10 مرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات.

وفي ما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

النقيب خالد الأحمري، المهندس سامي الخيال، الرقيب عبدالله الأحمري، سلمان الحجيلي، عبدالله الحارثي، علي عاتي، مشعل القحطاني، سالم القحطاني، محمد القحطاني، الرقيب غيثان العمري، وكيل رقيب نواف المالكي، الجندي عبدالله الحمداني، أيمن الجديع، رئيس رقباء مشاري الغربي، الرقيب مسلم الصيعري، راشد العتيبي، ظافر الشهري، صالح اليوسف، عبدالمحسن الربيعان، خالد الخنفري، النقيب محمد دغريري، طلال البلوي، عصام حافظ، عبدالرحمن العتيبي، عبدالعزيز المساعد، الرقيب سعيد القحطاني، الرقيب عبدالرحمن الشهري، رئيس رقباء علي السرحاني، أحمد الضويمر، النقيب معتز الدوسري، العريف متقاعد فيصل الرشيدي، سعود البقمي، محمد العقيل، نديم زاهد، محمد الدوسري، الرقيب تركي الحربي، الرقيب بندر العنزي، الرقيب ماجد المطيري، الرائد متعب الرويلي، العريف سلمان العنزي، صلاح المطيري، الرقيب عايض المطيري، سعود آل فردان، الرقيب مانع آل سليم، الرقيب خليل الشمري، الملازم عبدالله الشمري، سليمان المطيري، سلطان العنزي، وليد الشلهوب، خالد الشمري، العريف عبدالكريم العنزي، تركي المطيري، وكيل رقيب حمود الحربي، وكيل رقيب صقر القحطاني، ممدوح المناور، العريف حسين الشمري، المقدم سعيد القحطاني، العريف سعد المطرفي، النقيب سعيد الزهراني، الرقيب محمد الجريبه.