شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الحبيب: إحذري أيتها المرأة من المنافقين الذين يطبلون معكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إنه من الظلم أن يتم مقارنة المرأة في العصر الحديث بالمرأة في العصور القديمة.

وأكد أن قبول المرأة قديما لعدد من الأمور لا يعني أنها أفضل من المرأة الحالية، وإنما أحيانا كانت تضطر لقبول أوضاع معينة بسبب ضغوط وظلم وقع عليها.

وحذر، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، المرأة من الأشخاص الذين دائما يتفقون معها ويشيدون في جميع آرائها.

وأكد أن هذه النوعية من الأفراد تعد من الفئات المنافقة التي لا يتعدى كلامهم ألسنتهم وحناجرهم.