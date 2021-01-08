شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك خالد: مستعدون لخدمة المسافرين اعتبارًا من 31 مارس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، جلبان ال جلبان، أن مطار الملك خالد الدولي على أتم الاستعداد لخدمة المسافرين؛ القادمين والمغادرين.

وشدد على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع، اعتباراً من تاريخ 31 مارس المقبل.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج وفتح جميع المنافذ ورفع تعليق رحلات الطيران نهاية شهر مارس المقبل.