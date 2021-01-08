شكرا لمتابعة خبر عن الفوزان: الإخوان يفجرون البيوت والمساجد وشرهم أشد من الخوارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن أصل منشأ جماعة الإخوان الإرهابية هم الخوارج.

وأكد الفوزان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على موقع تويتر، أن الإخوان زاد شرهم أشد من الخوارج، فهم يفجرون البيوت والمساجد، أما الخوارج فكانوا يقاتلون في المعارك ولا يروعون النساء والأطفال مثلما تفعل جماعة الإخوان التي أشبه بالمنظمات السرية.