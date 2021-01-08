شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تدعو مصابي داء السكري بتلقى لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعت وزارة الصحة بشدة مرضى السكري إلى التوجه لأخذ لقاح فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي.

وأوضحت الصحة إن مرضى السكري معرضون للإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بفيروس كورونا، وإن اللقاحات المتوفر حاليا، هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع حدوث ذلك، ولحماية المرضى وعائلاتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن عددا من تلقوا اللقاح وصل إلى 137 ألفا، فيما سجل مليون شخص عبر تطبيق صحتي لتلقيه.