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بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إطلاق "ذا لاين"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت شركة "نيوم" موعد تدشين إحدى مبادراتها الجديدة ذات الصلة بمجال الطاقة والتي أطلقت عليها "ذا لاين"، مشيرة إلى أن الافتتاح سيكون في غضون يومين.

وقالت "نيوم" خلال فيديو ترويجيا قصيرا، أن المدن تطورت ونمت على حساب البيئة، وأنه آن الأوان لإطلاق "ذا لاين".

وأضافت "ماذا لو أعدنا تخيُّل مفهوم الطاقة؟ اكتشف إلى أي مدى أخذنا بعنان الإبداع"، مبينة أنه للتعرّف على المزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الرابط.هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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