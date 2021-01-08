شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إطلاق "ذا لاين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت شركة "نيوم" موعد تدشين إحدى مبادراتها الجديدة ذات الصلة بمجال الطاقة والتي أطلقت عليها "ذا لاين"، مشيرة إلى أن الافتتاح سيكون في غضون يومين.

وقالت "نيوم" خلال فيديو ترويجيا قصيرا، أن المدن تطورت ونمت على حساب البيئة، وأنه آن الأوان لإطلاق "ذا لاين".

وأضافت "ماذا لو أعدنا تخيُّل مفهوم الطاقة؟ اكتشف إلى أي مدى أخذنا بعنان الإبداع"، مبينة أنه للتعرّف على المزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الرابط.هنا