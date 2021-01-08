شكرا لمتابعة خبر عن وفاة المنشد جابر المسهري إثر حادِث مروع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

توفي المنشد جابر حسن المسهري، في حاِدث مروري مروع وقع في عقبة شعار بمحايل عسير، أمس الخميس.

وسارع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، بالدعاء للمنشد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

يجدر الإشارة إلى أن المنشد المسهري قد اشتهر بعدد كبير من الأناشيد والشيلات التي كان ينشدها ويغنيها بصوته العذب الجميل وقد أنشد في العديد من المناسبات والشؤون منها الوطنية والدينية، ومن أعماله: "يا موطني، وسكن قلبي، وحسب المولى، وبيرق عسير".