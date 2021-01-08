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شاهد.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأثتى نائب أمير الرياض على الجهود المبذولة وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات، في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير .

وبين مقطع فيديو الأمير محمد بن عبدالرحمن أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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