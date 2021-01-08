شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأثتى نائب أمير الرياض على الجهود المبذولة وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات، في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبين مقطع فيديو الأمير محمد بن عبدالرحمن أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.