شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. أشهر 5 أماكن في المملكة مناسبة للتخييم خلال فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

يرغب البعض في خوض رحلة ترفيهية والتخييم خلال فصل الشتاء، وهناك أماكن في المملكة مناسبة لهذه الغرض ومنها جبال السودة التي تقع في منطقة عسير، وتمتاز بتنوع تضاريسها والأجواء المعتدلة على مدار العام، ويجرى بها العديد من

الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وتعد "فوهة الوعية" من الأماكن أيضا التي يمكن فيها التخييم، وهي تكونت منذ ملايين السنين جراء انفجار بركان في مدينة الطائف، كما تحتوي على بحيرة زرقاء.

أما "جبل طويق" فيحتوي على مواقع أثرية وكهوف وأودية وكثبان رملية تستحق زيارتها وقضاء عدة أيام بها، كما يعد "وادي القمر" من الأماكن الجميلة أيضا للتخييم وتأمل النجوم، ويعرف الوادي بتكويناته الصخرية الفردية.

ويعد شاطئ "رأس الشعبان" في ينبع مناسب أيضا لمن يرغب في ممارسة عواية التخييم أمام ضفاف البحر ورماله البيضاء.