شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى أحقية تسجيل الزوجة لابنها من زواج سابق للبرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى أحقية تسجيل الزوجة لابنها من زواج سابق للبرنامج.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ أنه: "في حال كانت الحالة الاجتماعية (متزوجة) تتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة (الزوج)، وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة (الزوج) واختيار صلة القرابة (تابع معال) وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)" ٠

جاد ذلك ردا على استفسار من مواطنة تضمن: إنها متزوجة ولديها طفل تعيله من زواج سابق، فهل يحق لها التسجيل في حساب المواطن.