شكرا لمتابعة خبر عن حالة وحيدة تعطي للمرأة الحق في تطليق نفسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

من المعروف أن الإسلام أعطى الرجل الحق في قرار الطلاق وفق الضوابط الشرعية المحددة ، إلا أنه توجد بعض الحالات التي تطلق فيها المرأة نفسها ، ما يثير التساؤل حول مدى أحقيتها في طلب ذلك عند عقد الزواج .

ووفقاً لنظام المملكة القائم على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تشترط مثل هذا الشرط قبل عقد النكاح .

ومع ذلك ، فإنه يجوز للزوج بعد عقد الزواج أن يجعل أمرها بيديها فإن هي أرادت طلقت نفسها ، فيكون ذلك بموافقته .

ووفقاً لبيانات وزارة العدل عن عام 2019 فإن حالات الطلاق بلغت تقريبا نصف عقود الزواج في المملكة ، وتتراوح صكوك الطلاق الشهرية بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.