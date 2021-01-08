شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يوجه نصيحة هامة للمواطنين هذه الأيام بطريقة طريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين بمشاركة أبنائه .

ونشر " الزعاق " فيديو يجمعه بأطفاله وقدم من خلاله نصيحة غير مباشرة للمواطنين بإرتداء الملابس الثقيلة هذه الأيام وتحسين النظام الغذائي .

وأكد الزعاق بطريقة طريفة أن النجم الثاني من موسم المربعانية يتسم بالرياح الشديدة وانخفاض درجة الحرارة .

وتشهد المملكة هطول أمطار في عدة مناطق اليوم وسط تحذيرات من السيول في منطقة مكة المكرمة .