شكرا لمتابعة خبر عن السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة جانب نظام الكهرباء الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، لتحسين الخدمة الكهربائية .

وأكدت أن النظام يهدف لللإرتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلك ، والإختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي وبأسعار معقولة .

ووفقاً لصحيفة " أم القرى " التي تم نشر النظام بها تمهيداً لتطبيقه فإن النظام ينص على آلية محددة لتطوير هيكل الأنشطة الكهربائية مع إتاحة استخدام منظومة نقل أو توزيع الكهرباء لأي مرخص من القطاع الخاص بمقابل مع حماية حقوق المستهلكين من تعريضهم للتذبذب الكبير في الأسعار وأو أي خلل في إمدادات الكهرباء .

كما وضع النظام آلية للمخالفات والعقوبات حال القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص أو عدم الإلتزام بالمعايير أو الإدلاء بمعلومات خاطئة وغيرها من المخالفات ذات الصلة ، وذلك بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال وإلغاء الرخصة ، ويتم مضاغعة الغرامة وفقاً لآلية محددة .