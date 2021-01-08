شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية": إعفاء المرأة من موافقة الزوج أو الأب لإستخراج بطاقة الأحوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الجمعة انه يمكن للإبنة والزوجة إصدار بطاقة الأحوال دون اشتراط موافقة من الزوج أو الأب .

وأبانت أنه إصدار الهوية للذكور والإناث يكون اختياري من سن 10 إلى 15 عام ، ويكون إلزامي بعد 15 عام ويمكن للمرأة استخراجها بنفسها دون موافقة ولي أمرها ، أما دون هذا السن فيجب حضور ولي الأمر سواء للذكور أو الإناث .

وكانت " الأحوال المدنية " قد أوضحت سابقاً أنه يمكن للمرأة أن تغير اسمها دون اشتراط موافقة ولي أمرها .

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