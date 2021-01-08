تحويل العام الدراسي لـ 3 فصول..و6 شهور تدريب إلزامي للتخرج

︎ .

أعدت وزارة التعليم خطة شاملة للارتقاء بالتعليم في مختلف مجالاته تتضمن تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول بدلا من اثنين، وتدريب طلاب الجامعات الزاميا 6 شهور قبل التخرج ، وإطلاق المدارس المهنية ، وتعزيز المرونة بين التعليم العام والمهني وتطوير المسارات المتخصصة في المرحلة الثانوية ، كما تتضمن التوسع في رياض الأطفال والتعليم المشترك بالمرحلة الابتدائية وتحديث معايير تقييم اداء المعلمين ,

ونظام تصنيف المدارس . ووفقا للخطة التى اعتمدها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ سيتم إشراك الجهات ذات الاختصاص في الوزارة في المهام المتعلقة بها وتشكيل لجان من مختلف قطاعات الوزارة للبدء في العمل الفوري لتنفيذ المبادرات واعداد الخطط اللازمة فيما يتعلق بعمليات التطوير. المبادرات – تعزيز التوسع في رياض الأطفال – طرق التدريس والمناهج المبتكرة وادوات التقييم وتدريب المعلمات في رياض الأطفال – تطوير متطلبات واشتراطات رياض الاطفال – التوسع التدريجي في التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية – الملف الرقمي الموحد للطلاب – مختبرات التقنية والعلوم والفنون في مدارس محددة – مدارس المستقبل – الأنشطة اللاصفية – تحديث معايير تقويم أداء المعلمين – تحفيز المعلمين المتميزين للعمل في المدارس ذات الأداء التعليمي المنخفض – نظام تصنيف المدارس – برنامج التوعية والتغيير الثقافي لاولياء الامور – تكريم الطلاب المتميزين – الرحلات الميدانية الثقافية – التوسع في اختبارات تحديد الطلاب الموهوبين – تطوير مسارات متخصصة في المرحلة الثانوية – المدارس الثانوية المهنية – المرونة بين التعليم الثانوي العام والمهني -.الاطار التنظيمي لاشراك القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية – تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار – تطوير المعلمين وتدريبهم على المناهج الجديدة – تدريب وتطوير قادة المدارس – تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول – تفويض الصلاحيات للمدارس والمحاسبة على النتائج – التطوير الجامعى – تقييم معدلات التوظيف لبرامج التعليم العالي ومراجعة التخصصات الدراسية – تحويل كليات المجتمع الى كليات تطبيقية وتطوير برامجها حسب احتياجات سوق العمل – تجسير التحويل بين برامج التدريب التقني والمهني وبرامج التعليم العالي – الدرجات العلمية المخصصة ذاتيا – التأشيرة التعليمية – التعليم المشترك في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والمهني – تحديث برامج الدبلوم في التعليم العالي – تدريب الزامي لمدة 6 اشهر قبل التخرج من التعليم العالي – برامج تبادل الطلاب الدوليين – برامج تعليمية قصيرة بالشراكة مع القطاع الخاص – تطوير الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني المهني – التوجيه والارشاد المهني للطلاب للالتحاق بسوق العمل – التعليم العالي للجميع – برامج جامعية قصيرة – دروس قصيرة لتعليم اللغات الاجنبية لزيادة الوعي بالثقافات الاخرى – تطوير الابتعاث الداخلي والخارجي واليات تقديم الدعم المالي – تمكين وتشجيع الاستثمار في المدارس الأهلية – استقطاب مؤسسات التعليم العالي والمهني العالمية للمملكة – شراكات البحث والابتكار – تنمية قدرات ريادة الاعمال في برامج التعليم العالي – برنامج التغذية المدرسية الصحية – البرنامج الإرشادي للمعلمين Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر تحويل العام الدراسي لـ 3 فصول..و6 شهور تدريب إلزامي للتخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.