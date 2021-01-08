خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال وزير الصحة: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".