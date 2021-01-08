ترقب لإعلان أسعار البنزين الجديدة عن يناير

يترقَّب المواطنون والمقيمون بشغف بالغ ما سوف تعلنه شركة «أرامكو» بشأن الأسعار الجديدة للبنزين، مساء الأحد المقبل، التي سيتم العمل بها بدايةً من صباح الاثنين، الحادي عشر من يناير الجاري.

وقد احتلت أسعار البنزين، صدارة اهتمامات الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترقبًا لإعلان شركة عملاق النفط السعودي «أرامكو» عن الأسعار الجديدة.

وعادةً ما تقوم «أرامكو» بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وأعلنت «أرامكو»، الشهر الماضي، عن أسعار البنزين لشهر ديسمبر، التي جاءت على النحو التالي:

– سعر بنزين 91: 1.44 ريال سعودي.

– سعر بنزين 95: 1.58 ريال سعودي.

– سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

– سعر غاز البترول: 0.75 ريال سعودي.

– سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه؛ علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت «أرامكو»، قد أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر؛ وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر شركة «أرامكو السعودية» جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95، لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

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