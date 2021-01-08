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إعادة فتح طريق الهدا بالطائف من الاتجاهين

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الرياض - محمد عبدالله - بعد إغلاقه لساعات بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، فتح طريق الهدا بمحافظة الطائف، من الاتجاهين، بعد إغلاقه لساعات بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف، بشكل مؤقت، احترازيًّا بسبب هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، نوه في وقت سابق اليوم، باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن محافظات (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) تتأثر بالأمطار التي تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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