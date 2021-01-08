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بالصور.. المقاتلات السعودية «إف 15» والقاذفات الأمريكية «بي-٥٢» في تمرين مشترك

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الرياض - محمد عبدالله - يهدف إلى الحفاظ على أمن المنطقة

أتمَّت القوات الجوية الملكية ، والقوات الجوية الأمريكية؛ تمرينًا ثنائيًّا شاركت فيه مقاتلات (إف-١٥ إس آي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-٥٢) ومقاتلات (إف-١٦) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويُبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمرارًا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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