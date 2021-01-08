بالصور.. المقاتلات السعودية «إف 15» والقاذفات الأمريكية «بي-٥٢» في تمرين مشترك

أتمَّت القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية؛ تمرينًا ثنائيًّا شاركت فيه مقاتلات (إف-١٥ إس آي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-٥٢) ومقاتلات (إف-١٦) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويُبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمرارًا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

#فيديو_الدفاع

المقاتلات السعودية (ف١٥) والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية (بي-٥٢) في تمرين مشترك. pic.twitter.com/8LvjojX9SZ — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 8, 2021

اقرأ أيضًا:

«الدفاع» تدعو 458 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم وإجراء المقابلات الشخصية