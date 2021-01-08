4 نصائح لضمان «الاستخدام الآمن» للسواك

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 نصائح للمواطنين لضمان الاستخدام الآمن للسواك، مشيرةً إلى أنواعه وكيفية شرائه.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها على «تويتر»، أن أعواد السواك هي الأجزاء المخصصة من جذور أو سيقان أو أغصان النباتات أو الأشجار التي تستخدم بغرض تنظيف وتعطير وحماية الفم والأسنان.

ومن أشهر الأشجار التي يتم استخلاص أعواد السواك منها هي: «الأراك، والنيم والبشام»، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

ويجب عند شراء أعواد السواك، الابتعاد عن المصادر المجهولة؛ لأنها قد تكون ملوثة، أو أنها من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام، أو متعفنة، أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعمًا لاذعًا.

وكذلك يجب غسل أعواد السواك بشكل جيد قبل الاستخدام، وقص شعيرات السواك في كل مرة يتم استخدامه فيها، وتجنب وضعه في الجيب مكشوفًا ومعرضًا للأوساخ.

ويجب شراء أعواد السواك المغلقة بطريقة تفريغ الهواء، وفي حافظة معقمة ومغلقة جيدًا مدونٍ عليها تاريخ الصلاحية للحفاظ على السواك من التعرض لمصادر التلوث.

وكذلك عدم شراء أعواد السواك ذات الادعاءات الطبية، مثل استخدام السواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة؛ لأنه يعد وسيلة تنظيف ووقاية فقط، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

وكانت هيئة الغذاء والدواء أشارت إلى الفحوصات المطلوبة لضمان مأمونية استخدام السواك في دليل تنظيم السواك عبر إجراءات الفحص النظري والميكروبي وفحص الفطريات وتقدير المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق.

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