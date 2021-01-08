«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية على 7 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية السبت، التي تكون مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن مناطق (مكة المكرمة الباحة وعسير) وسواحلها؛ تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أنها تمتد إلى أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة).

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشار «مركز الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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