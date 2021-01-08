«الجوازات»: استقبال العاملات المنزليات بتأشيرة خروج وعودة تحت مسؤولية صاحب العمل

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، عن أن استقبال العاملات المنزليات بتأشيرة خروج وعودة تحت مسؤولية صاحب العمل.

جاء ذلك ردًّا من «الجوازات» عبر حسابها على «تويتر» على سؤال يقول: «هل يشترط حضور الكفيل لخروج العاملة من المطار عند عودتها بتأشيرة خروج وعودة؛ علمًا بأن مطار العودة هو مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة».

وقالت «الجوازات»: «إن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة، من اختصاص مكاتب الاستقدام. أما القادمات بتأشيرة خروج وعودة فسيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل».

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