المنصة الوطنية للتبرع تحصد 127 ألف متبرع منذ انطلاقتها منتصف 2020

حصدت المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» منذ انطلاقها منتصف عام 2020؛ 251 ألف مستفيد و127 ألف متبرع؛ وذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل يساهم في تطوير آليات عمل القطاع غير الربحي في المملكة، ويُعزز قيمة العطاء ويحوكم عمليات التبرع بشكل عام.

الجدير بالذكر أن منصة تبرع، تعد واحدة من أهم قنوات العطاء الرسمية الموثوقة، وتتميز بسهولة الاستخدام، وتعدد الخيارات؛ إذ تمكن المتبرع من اختيار تصنيف العطاء (صدقة، زكاة، كفارة) كما تتيح له اختيار المجال الذي يرغب في توجيه تبرعه إليه، كما تتيح وسائل دفع متنوعة باستخدام بطاقات مدى وفيزا، وماستركارد، وApple Pay، وتُعد حلًّا سهلًا لإيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة، ونموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي من خلال البذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ويمكن للراغبين بالتبرع تصفح فرص العطاء المتاحة عبر الرابط . كما يمكن التواصل مع المنصة عبر حسابيها في تويتر وإنستغرام @DonationsSA.