أمير جازان يتفقد شاطئ «رأس الطرفة» السياحي

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لشاطئ رأس الطرفة السياحي التابع لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا؛ وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف الأمير، في مستهل الجولة التفقدية، على أبرز المواقع السياحية برأس الطرفة، والخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين، والمواقع التي يتم تهيئتها بالشاطئ الذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة من إجازة منتصف العام واعتدال الأجواء.

واستمع إلى شرح من محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود عن الموقع الذي يعد من أهم المواقع السياحية بالمحافظة؛ حيث يمتد لأكثر من 10 كيلومترات، وبعرض نصف كيلو متر، من التلال المرتفعة المطلة على الشاطئ، وتحيط به عدد من الجُزُر، ومن أفضل مواقع الغوص بالبحر الأحمر، وواحد من المحميات البحرية الطبيعية البكر في المنطقة.

وأكد أمير منطقة جازان أن شاطئ رأس الطرف يعد وجهة للسياح والمتنزهين، وسيشهد تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية ستجعل منه واجهة سياحية مستقبلية لمرتادي الشواطئ والجزر التي تتميز بها منطقة جازان، وفي ظل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة.

حضر الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، والمدير العام لمكتب أمير المنطقة الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ، وعدد من المسؤولين.

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