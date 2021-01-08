السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)



نيوم 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح

من جهته، رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال معاليه "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

// انتهى //

22:01ت م

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نيوم 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).من جهته، رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.وقال معاليه "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".// انتهى //22:01ت م0103

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