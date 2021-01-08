السعودية اليوم / منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ "60" مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات



الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

النقيب / خالد الأحمري , المهندس / سامي الخيال , الرقيب / عبدالله الأحمري , سلمان الحجيلي , عبدالله الحارثي , علي عاتي , مشعل القحطاني , سالم القحطاني , محمد القحطاني , الرقيب / غيثان العمري , الوكيل الرقيب / نواف المالكي , الجندي / عبدالله الحمداني , أيمن الجديع , الرئيس رقباء / مشاري الغربي , الرقيب / مسلم الصيعري , راشد العتيبي , ظافر الشهري , صالح اليوسف , عبدالمحسن الربيعان , خالد الخنفري , النقيب / محمد دغريري , طلال البلوي , عصام حافظ , عبدالرحمن العتيبي , عبدالعزيز المساعد , الرقيب / سعيد القحطاني , الرقيب / عبدالرحمن الشهري , الرئيس رقباء / علي السرحاني , أحمد الضويمر , النقيب / معتز الدوسري , العريف متقاعد / فيصل الرشيدي , سعود البقمي , محمد العقيل , نديم زاهد , محمد الدوسري , الرقيب / تركي الحربي , الرقيب / بندر العنزي , الرقيب / ماجد المطيري , الرائد / متعب الرويلي , العريف / سلمان العنزي , صلاح المطيري , الرقيب / عايض المطيري , سعود آل فردان , الرقيب / مانع آل سليم , الرقيب / خليل الشمري , الملازم / عبدالله الشمري , سليمان المطيري , سلطان العنزي , وليد الشلهوب , خالد الشمري , العريف / عبدالكريم العنزي , تركي المطيري , الوكيل الرقيب / حمود الحربي , الوكيل الرقيب / صقر القحطاني , ممدوح المناور , العريف / حسين الشمري , المقدم / سعيد القحطاني , العريف / سعد المطرفي , النقيب / سعيد الزهراني , الرقيب / محمد الجريبه.

// انتهى //

21:34ت م

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