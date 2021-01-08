السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظة الطائف



الطائف 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

هطلت مساء اليوم, أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت قطاع الهدا والصفا والشريف وطادا وبلاد طويرق ووادي محرم وجباجب، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:28ت م

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