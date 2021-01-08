السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة



لندن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس

كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.

// انتهى //

21:15ت م

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لندن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 1325 وفاة لأشخاص شُخِّصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 28 الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ اندلاع الأزمة.كما بلغ عدد الإصابات الجديدة وفقاً للإحصاءات الرسمية 68053 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض ما يقارب 80 ألف ضحية.// انتهى //21:15ت م0092

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