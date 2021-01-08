السعودية اليوم / المغرب تسجل 1543 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.

// انتهى //

20:39ت م

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الرباط 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 450221 حالة.وأشارت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 422072 حالة.// انتهى //20:39ت م0088

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