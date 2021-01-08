السعودية اليوم / وزارة النقل تنهي عدداً من أعمال السلامة على الطرق خلال شهر ديسمبر



الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

قامت وزارة النقل خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2020م، بعدد من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في جميع مناطق المملكة، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على عدد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، وعدد من الأعمال الدورية على الطرق.

وقامت الوزارة بعدد من المشروعات المساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، من خلال تركيب وصيانة 987 لوحة من اللوحات التحذيرية والإرشادية، وتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال 561 كيلومترًا، إضافة إلى وضع حواجز خرسانية على 50 كيلومترًا، وتنفيذ حواجز على الطرق بطول 80 كيلومترًا، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول 41 كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ 13,641 كيلومتراً.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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19:28ت م

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