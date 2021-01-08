

صبيا 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم , بزيارة تفقدية لشاطىء رأس الطرفة السياحي التابع لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف سموه في مستهل الجولة التفقدية على أبرز المواقع السياحية برأس الطرفة ، والخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين والمواقع التي يتم تهيئتها بالشاطئ، الذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة من إجازة منتصف العام واعتدال الأجواء.

واستمع إلى شرح من محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود عن الموقع الذي يعد من أهم المواقع السياحية بالمحافظة، حيث يمتد لأكثر من 10 كيلو مترات وبعرض نصف كيلو متر ، من التلال المرتفعة المطلة على الشاطىء ، وتحيط به عدداً من الجُزُر ، ومن أفضل مواقع الغوص بالبحر الأحمر ، وواحد من المحميات البحرية الطبيعية البكر في المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أن شاطئ رأس الطرف يعد وجهة للسياح والمتنزهين ، وسيشهد تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية التي ستجعل منه وواجهة سياحية مستقبلية لمرتادي الشواطيء والجزر التي تتميز بها منطقة جازان. ، وفي ضل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة.

حضر الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة الدكتور تريحيب بن عماش بن حفيظ وعدد من المسؤولين.

//انتهى//

18:58ت م

0078





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتفقد شاطئ رأس الطرفة السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.