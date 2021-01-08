شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمير محمد بن فهد يتلقى لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المملكة من الدول الأوائل في السيطرة على الوباء

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز مساء اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ” كوفيد 19″، في مركز التطعيم في مركز معارض الرياض.

وأشاد سموه برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- بالمواطنين والمقيمين خلال جائحة كورونا، وبالجهود التي بذلت لتقديم الخدمات الصحية والوقائية لكل من يعيش على أرض المملكة.

وأضاف سموه إن المملكة منذ أول يوم لهذه الجائحة عملت بشكل أبهر العالم، وجعل الكثير من الدول المتقدمة تشيد بما وصلنا له، واستطعنا أن نكون من الدول الأوائل في السيطرة على الوباء، والأرقام الحالية تعكس ذلك.

وأكد سموه إن ما شهدناه اليوم من خدمات صحية متكاملة، يقودها شباب وشابات هذا الوطن هو دليل واضح على قدرت شبابنا على المضي قدماً لتحقيق تطلعات القيادة بوجود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وأننا كمواطنين في هذا الوطن نرفع آيات الشكر والامتنان لقيادتنا الحكيمة، سائلين الله أن يحمي هذا الوطن قيادة وشعبا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الرخاء والأمان.

‏وقدم سموه الشكر لمعالي وزير الصحة ولكل العاملين في القطاع الصحي على الجهود العظيمة والتنظيم الرائع والامكانات الكبيرة التي يقومون بها في ظل الجائحة.