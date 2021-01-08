وزير الصحة: تلقي الملك سلمان لقاح كورونا يؤكد سياسة الوقاية دائمًا قبل العلاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - واس

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، اليوم الجمعة، حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس.

وقال الربيعة إن هذه المبادرة من الملك سلمان هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

