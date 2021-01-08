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شكرا لقرائتكم وزير الصحة: تلقي الملك سلمان لقاح كورونا يؤكد سياسة الوقاية دائمًا قبل العلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08
وتلقى خادم الحرمين الشريفين اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
وزير الصحة: تلقي الملك سلمان لقاح كورونا يؤكد سياسة الوقاية دائمًا قبل العلاج
متابعات الخليج 365 - واس
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، اليوم الجمعة، حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس.
وقال الربيعة إن هذه المبادرة من الملك سلمان هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).