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لقطات أثناء تلقي الملك سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

لقطات أثناء تلقي الملك سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات لحظة تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد قدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال: “إن اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح؛ حرصًا منه- سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه- حفظه الله- هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج”.

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