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شكرا لقرائتكم إعادة فتح طريق الهدا أمام حركة المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08
إعادة فتح طريق الهدا أمام حركة المركبات
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلن أمن الطرق إعادة فتح طريق الهدا في الطائف في كلا الاتجاهين لحركة المركبات.
وقال أمن الطرق في تغريدة له عبر تويتر: إلحاقًا للإعلان السابق بشأن إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بسبب الأمطار الغزيرة، نود التنويه بأنه تم إعادة فتح الطريق في كلا الاتجاهين لحركة المركبات، بعد تحسن حالة الطقس، مع أهمية التقيد بإجراءات السلامة أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.