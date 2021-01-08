شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الجمعة) في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال: اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفايروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج.