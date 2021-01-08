أمين حفر الباطن: الانتهاء من مشروع تصريف السيول بعد عام ونصف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أوضح أمين حفر الباطن، المهندس خلف العتيبي، أنه قبل 10 سنوات صدر أمر سامي كريم بتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة تصريف السيول وأخطارها في محافظة حفر الباطن، وبناءً على الأمر السامي تم تكليف المكتب وقام بدراسة هندسية على معايير ومستويات عالمية ومن مخرجات الدراسة تم اعتماد 4 مراحل رئيسة لمشروعات صريف السيول لمعالجة المشكلة بشكل كامل.

وأضاف العتيبي في لقائه عبر قناة الإخبارية أن المشروع ينقسم إلى أربع مراحل؛ المرحلة الأولى معالجة السيول المنقولة وعمل أحواض لتجميع السيول قبل دخولها إلى المحافظة، وكذلك إنشاء شبكة تصريف سيول داخل المحافظة عبارة عن عبارات صندوقيه تحت الأرض لنقل السيول الداخلة إلى المدينة إلى خارجها من الجهة الشمالية.

وبين المهندس العتيبي أن الأمانة حرصت بالتنسيق مع المحافظة وجميع الجهات الحكومية من المرور والمياه وشركة الكهرباء لعمل المشروع على مراحل حتى تكون الحركة المرورية بشكل متناسق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بشكل مباشر مع جميع الجهات الحكومية بخصوص البنية التحتية؛ حتى لا تتعارض مع الشبكات الموجودة في المدينة سابقًا ومعالجة آثار تداخلها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للعبارات يتم إعادة الطريق بشكل أفضل مما كان عليه.

وتابع العتيبي: نقف الآن في المرحلة الثالثة من المشروع وجميع المراحل لها نسب إنجاز ونسبة الإنجاز التكاملية 40% لجميع المراحل، وفي حال اكتمال جميع المراحل بنسبة 100% ستزول الخطورة داخل مدينة حفر الباطن بنسبة كبيرة، وبإذن الله متوقع بعد عام ونصف نهاية فعلية لهذا المشروع.

