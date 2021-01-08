حريق في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - أبها

أخمد الدفاع المدني في أبها، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني لقطات من مكافحة الحريق والسيطرة عليه.



