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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08
حريق في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها
الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - أبها
أخمد الدفاع المدني في أبها، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها.
وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.
ونشر المدني لقطات من مكافحة الحريق والسيطرة عليه.