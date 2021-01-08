اخبار السعوديه

حريق في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم حريق في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

حريق في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها

الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

متابعات الخليج 365 - أبها

أخمد الدفاع المدني في أبها، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.

ونشر المدني لقطات من مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

حريق في موقع لتجميع السكراب بصناعية أبها 1

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا