فيديو.. محمد عبده يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة للمواطنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى فنان العرب محمد عبده الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبده في تصريحات إلى قناة العربية عقب تلقيه اللقاح: إن الاستقبال كان رائعًا جدًّا، وتم إعطاء انطباع جميل وطيب من جانب الكادر الطبي، مشددًا على أنه كمواطن وإنسان يجب أن يحصل على اللقاح؛ لأن الله تعالى خلق لكل داء دواء.

وأكد فنان العرب أنه لا يرى هناك أي فارق بين لقاح كورونا وبين لقاح الإنفلونزا، موجهًا قوله إلى كافة المواطنين: خذوا الدواء.

وتمنى الفنان زيادة نسبة تلقي لقاح كورونا في المملكة؛ حتى يتحصن الجميع.

