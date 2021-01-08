شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة زيارة البرازيل.. 5 سنوات بـ300 ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقرت جهات عليا مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية والبرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة متعددة السفرات. وبلغت رسوم التأشيرة 300 ريال (80 دولارا أمريكيا) لمدة خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوماً وفي السنة 180 يوماً.

وعلمت "الخليج 365" أنه يحق لأي من الجانبين تعليق تنفيذ المذكرة كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، إضافة إلى رفض دخول أو تقليل أو إنهاء مدة الإقامة على أراضيه لأي حامل تأشيرة يراه غير مرغوب فيه.

وشددت المذكرة على ضرورة أن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته، فيما لا تنطبق هذه الاتفاقية على مواطني البرازيل بشأن تأشيرات الحج والعمرة والعمل.