شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد الانتهاء من أعمال التجهيزات بمنفذ «سلوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - صيانة وتطوير الطريق المؤدي إلى صالة الجمارك

- تجهيز صالة الجمارك وفق الإجراءات الاحترازية

- أماكن للانتظار وإجراءات أمنية لضبط الحركة بالجانبين

رصدت كاميرا صحيفة ”الخليج 365”، ظهر اليوم الجمعة، أعمال التجهيزات في منفذ «سلوى» الحدودي بالجانب السعودي، لاستقبال الزائرين من دولة قطر، وذلك بعد اتفاق فتح الحدود بين البلدين.

وتبين انتهاء أعمال التجهيز، حيث جرت أعمال النظافة والصيانة والتزيين للطريق المؤدي إلى المنفذ، كما جرى تطوير مدخل صالة الجمارك وتطويرالصالة لتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، في ظل الإجراءات الأمنية و الإحترازية اللازمة من أجل توفير كل سبل الأمان الصحي للمترددين على المنفذ.

وفُتحت الحدود السعودية القطرية وأُعيدت حركة الطيران يوم الإثنين الماضي وجرى التوقيع على اتفاق المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي في القمة الخليجية رقم 41 والتي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة العلا التاريخية.

ويذكر أن منفذ «سلوى»، يبعد عن العاصمة القطرية ، الدوحة ، قرابة 90 كليو مترًا، بينما يبعد عن مدينة الهفوف بالمملكة قرابة 160 كيلو مترًا.