تجاوبًا مع “المواطن”.. إزالة الحيوانات النافقة على طريق الفاو الشمالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. إزالة الحيوانات النافقة على طريق الفاو الشمالي

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قامت أمانة حفر الباطن بإزالة النفايات والحيوانات النافقة على طريق الفاو الشمالي؛ وذلك تجاوبًا مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” يوم الأربعاء الماضي تخت عنوان: ( نفايات وحيوانات نافقة على طريق الفاو الشمالي في حفر الباطن! )

وقامت الأمانة برفع النفايات والحيوانات النافقة عبر آلياتها وتنظيف المكان بشكل جيد، وذلك بعدما رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” تراكم أكوام النفايات وجثث الحيوانات النافقة على جانب الطريق المتفرع من طريق الشمال الدولي، وتسبب ذلك في انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.