التليجراف عن أفعوانية رحلة الصقر : الأطول بالعالم ولن تكون للقلوب الضعيفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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سلطت صحيفة التليجراف البريطانية الضوء على خطط السعودية لبناء أسرع أفعوانية في العالم؛ كجزء من سعيها لجذب السياح إلى المملكة.

الأفعوانية الأطول في العالم:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، من المقرر افتتاح رحلة الصقر في غضون عامين في متنزه 6 فلاجز القدية، وهي أول مدينة ترفيهية عائلية في الخليج، وقد تم تصميم الأفعوانية لتتجاوز سرعتها 250 كم/ ساعة (155 ميلًا في الساعة)، وتهدف إلى أن تكون الأطول في العالم.

وقال فيليب جاس، الرئيس التنفيذي للمنتزه الترفيهي، الذي كشف عن تصميمات الأفعوانية هذا الأسبوع: لن تكون لذوي القلوب الضعيفة.

وستتميز الأفعوانية التي تستغرق رحلتها ثلاث دقائق بالغوص العمودي على منحدر من ارتفاع 160 مترًا (524 قدمًا) فوق سطح الأرض، مما يتيح للركاب تجربة انعدام الوزن للحظات أثناء هبوطهم.

مدينة القدية ورؤية 2030:

وتُنفق السعودية الآن المليارات على الوجهات السياحية، بما في ذلك مدينة القدية الترفيهية التي تبلغ مساحتها 79 فدانًا، والتي تقع على بعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) غرب العاصمة الرياض، بالإضافة إلى منتجعات فاخرة أخرى في ساحل البحر الأحمر.

وتتضمن إستراتيجية “رؤية 2030″، التي يقودها ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أيضًا مشاريع مستقبلية للمدن في محاولة لتقليل الاعتماد الاقتصادي للبلاد على الوقود الأحفوري.

وكانت شركة القدية للاستثمار بدأت بالشراكة مع “إنتامين أميوزمنت رايدز” (Intamin Amusement Rides)، عملية تصميم “رحلة الصقر”، إحدى معالم الجذب المميزة لمتنزه 6 فلاجز القدية، وهي مدينة ملاهٍ فريدة من نوعها، ومن المقرر افتتاحها في المرحلة الأولى من المشروع.

من جانبه، قال نائب الرئيس للتصميم والتطوير، بشركة إنتامين أميوزمنت رايدز، دانيال شوبن: “عند التخطيط لأي مشروع عملاق وخوض تجرِبَة التصميم والتطوير والإنشاء، يشعر المرء بشعور لا يضاهى، خاصةً عند اكتمال عملية البناء والتشييد، ولن أنسى أبدًا اللحظة التي كنت أقف فيها على حافّةِ منحدر بجبل طويق يبلغ ارتفاعه 200 متر، أنظر إلى الوادي وأتخيل تسجيل رقم قياسي جديد عند إنشاء أفعوانية رحلة الصقر“.

