الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان بشأن منع ترامب من بدء حرب أو شن ضربة نووية

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: إنها تحدثت مع رئيس الأركان الأمريكي مايك بنس بشأن منع دونالد ترامب من “بدء حرب أو شن ضربة نووية”.

ودعت بيلوسي في وقت سابق لتفعيل “التعديل 25” من الدستور وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي: “إن لم يعمل مايك بنس (نائب الرئيس الأمريكي) على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.. سيسعى الكونغرس لعزل ترامب”.

وأضافت: “تنحية ترامب أمر ملح وبالغ الأهمية.. نتوقع ردًّا سريعًا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه”.

وأكدت أن بقاء ترامب في منصبه “يشكل خطرًا على بلدنا”.

