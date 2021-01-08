نيوم تستعد لإطلاق ذا لاين: ساعات تفصلنا عن إعلان يجعل الحلم حقيقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مشروع نيوم أنه أصبحت ساعات تفصل المملكة عن إعلانٍ يجعل الحُلم حقيقة.

وأوضح مشروع نيوم، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة، أن المشروع هو “ذا لاين”.

وتابع في تغريدة أخرى: ماذا لو أعدنا تخيُّل مفهوم الطاقة؟! اكتشف إلى أي مدى أخذنا بعنان الإبداع. تعرّف على تفاصيل أكثر من هنا.



