ترامب: لن أشارك في مراسم تنصيب بايدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن، رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أحداث الشغب التي شهدها مبنى “الكابيتول” في العاصمة واشنطن، الذي اقتحمه أنصار ترامب أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات.

وكانت اشتباكات وقعت، الأربعاء، بين قوات الأمن وحشد من أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى “الكابيتول”، وتجولوا في أرجائه وخلّفوا أضرارًا مادية فيه، في واقعة أدت إلى مقتل 5 أشخاص.

جاء ذلك بعد أن دعا ترامب أنصاره للتوجه نحو الكابيتول تعبيرًا عن رفضهم لفوز بايدن في انتخابات اعتبرها “مزورة”.

والخميس، دعا ترامب إلى “المصالحة وتضميد الجراح”، مؤكدًا أنه يريد انتقالًا سلسًا للسلطة إلى خلفه بايدن.

