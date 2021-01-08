فيديو.. الشيخ الفوزان: الإخوان شرهم أشد من الخوارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أن أصل منشأ جماعة الإخوان الإرهابية هم الخوارج، بل زاد شرهم أشد من الخوارج.

وتابع الفوزان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على موقع تويتر، أن الإخوان يفجرون البيوت والمساجد، أما الخوارج فكانوا يقاتلون في المعارك ولا يروعون النساء والأطفال مثلما تفعل جماعة الإخوان التي أشبه بالمنظمات السرية.



