رئيس اللجنة الثقافية بأحد رفيدة : نقوم بحراك ثقافي بالمحافظة لم يسبق له مثيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس اللجنة الثقافية بمحافظة أحد رفيدة، محمد بن سعيد أبو هتله أن اللجنة تقوم بحراك ثقافي بالمحافظة لم يسبق له مثيل بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية في المحافظة.

وقال أبو هتله ردًا على ما نشر في صحيفة “متابعات الخليج 365” تحت عنوان “أهالي أحد: رفيدة الأنشطة الثقافية حبيسة الأدراج” للزميل فهد القحطاني، إنه تم تشكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمحافظة بموجب موافقة مقام إمارة منطقة عسير رقم ( ٤٠١٢٧) وتاريخ ١ / ١٠ / ١٤٤٠هـ وتضم اللجنة نخبة من أبناء المحافظة المتميزين في المجال الثقافي والإعلامي كان كاتب المقال عضوًا بها، وقد عملت اللجنة منذ تأسيسها على الرفع من الأنشطة الثقافية بالمحافظة ،كما عملت على جمع جميع الفئات الثقافية بالمحافظة فجمعت الفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات في رابطة بالمحافظة ولأول مرة وأقامت عدد ( ٦ ) معارض منذ تأسيسها حتى تاريخه.

وتابع أبو هتله : وتشرفت اللجنة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير (حفظه الله ) لمعرض الفن التشكيلي الثاني بالمحافظة بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤١هـ وأشاد بالمعرض وأمر بنقل المعرض إلى مقام الإمارة ولا يزال المعرض موجود بالإمارة حتى تاريخه، وقال سموه ما نصه (أهالي أحد رفيدة محترمين محترمين محترمين من يستقبلنا بالفن فهذا دليل على الثقافة العالية والوعي والرقي).

وأضاف رئيس اللجنة : أقامت اللجنة عدة معارض أخرى وبمناسبات مختلفة ومنها معرض لمجاراة رسمة أثرية عمرها يتجاوز ٢٦٠٠ سنة من قبل فناني وفنانات المحافظة، وهذه تعتبر مجاراة الفنانين الحاليين لأسلافهم من آلاف السنين ثم أقامت اللجنة معرض خاص لإيضاح جهود الدولة وقطاعاتها في مكافحة فيروس كورونا وأصبح عدد الفنانين والفنانات ما يقارب ٥٠ فناناً وفنانة من أبناء وبنات المحافظة وهذا لأول مرة بالمحافظة.

كذلك قامت اللجنة بجمع شعراء ومنشدي المحافظة وعمل رابطة لهم تضم أكثر من ٤٥ شاعراً ومنشداً، وأقامت عشرات الأمسيات الشعرية بالمحافظة ومراكزها في صيف عام ١٤٤٠هـ وصيف عام ١٤٤١ هـ لأول مرة بالمحافظة تقام أمسيات شعرية في مراكز المحافظة من أبناء المحافظة وهذا أتاح للشعراء الشباب الظهور وإعطائهم ثقة في أنفسهم للظهور على المنابر التي يظهرون عليها لأول مرة ،وقد كان لهذا الإجراء من اللجنة الثقافية الدور البارز والملحوظ والمشاد به من قبل مجموعة كبيرة من أبناء المحافظة .

كذلك قامت اللجنة الثقافية بتشكيل فرقة أحد رفيدة للفنون الشعبية ولأول مرة تُكّوّنْ هناك فرقة شعبية خاصة بالحافظة وتم مشاركة الفرقة بفاعلية في الأنشطة المختلفة بالمحافظة وفي اليوم الوطني وكذالك في التنشيط السياحي بمنطقة عسير خلال صيف عام ١٤٤١.

وأنشأت اللجنة قسم للندوات والمحاضرات وعملت عدد من الندوات والمحاضرات البناءَة قام بها عدد من الأكاديميين والاختصاصيين من أبناء المحافظة المتميزين والاستشاريين في مجالات مختلفة .

وكذلك قامت اللجنة بجمع أبناء المحافظة المهتمين بالتراث العمراني والمتاحف وعمل عدة لقاءات لهم واستقطابهم وعمل زيارات للقرى التراثية والأثرية بالمحافظة وتوثيق تلك القرى والقلاع والحصون الأثرية وأنتجت عدة أفلام توضح الإرث التاريخي والأثري والثقافي للمحافظة وقراها.

وقامت اللجنة بعمل عدة أنشطة ثقافية وربطت الثقافة والتاريخ والحضارة بالرياضة حيث أقامت هايكنج (جُرُش ) بالتعاون مع هايكنج السعودية في مدينة جرش الأثرية وجبل حمومة،وكذلك هايكنق (المربع ) لمنتزة المربع وذلك لنشر ثقافة الرياضة بقالب تاريخي وحضاري وإبراز معالم المحافظة التاريخية والأثرية والسياحية لدى أكبر شريحة من المجتمع.

وقامت اللجنة بعمل شراكة مجتمعية مع عدد من الدوائر الحكومية لإبراز جوانب ثقافية مختلفة بالمحافظة، وأنشأت اللجنة مواقع لها على مواقع التواصل الأجتماعي كتويتر وغيرها مكن متابعتها من الجميع باسم ( اللجنة الثقافية بأحد رفيدة ).

وختم بقوله : هذه بعض الأعمال التي قامت بها اللجنة الثقافية منذ تأسيسها وقد أشاد بها الكثير من مثقفي وعقلاء المحافظة وخارجها ،وتميزت المحافظة على كثير من المحافظات من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة التي قامت بها منذ تأسيسها.



