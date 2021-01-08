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تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية ف 15 والقاذفات الأمريكية بي-52 

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شكرا لقرائتكم تمرين مشترك بين المقاتلات ف 15 والقاذفات الأمريكية بي-52  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية ف 15 والقاذفات الأمريكية بي-52 

يساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي

متابعات الخليج 365 - واس

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات(ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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