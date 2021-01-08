الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-08

تمرين مشترك بين المقاتلات السعودية ف 15 والقاذفات الأمريكية بي-52

متابعات الخليج 365 - واس

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات(ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



